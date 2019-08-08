Политика
Медведев прокомментировал события в КиргизииГазета.Ru 13:46
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что задержание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева является внутренним делом Киргизии.
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Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
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Общество
Названа зарплата российских космонавтов
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При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
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Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
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Армия и оружие
В Сирии откроют российский судоремонтный комплекс для кораблей ВМФ РФ
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Общество
Шестилапый щенок лабрадора появился на свет в Великобритании
Шестилапый щенок появился на свет в семье медицинской сестры Лорен Сэлмон в городе Кент в Великобритании, лабрадор родился на восьмой неделе.
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Авто
Более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class попали под отзыв в РФ
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Здоровье
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Обновлено в 09:52
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
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Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
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Политика
Депутат Рады: Меджлисовцы* могут передать Крым Турции
Турция не является союзником Украины, а представители запрещенного в России «меджлиса»* финансируются Анкарой и в их интересах присоединить полуостров не к Украине, а к Турции.
Обновлено в 11:59
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Общество
ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.
Обновлено в 06:42
Происшествия
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По предварительным данным, оба водителя попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса были трезвы, рассказала представитель Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 01:11
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
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Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию.
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Крымский военно-исторический фестиваль пройдет в Севастополе
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Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Футбол
Тун — Спартак 2:3 (2-й тайм)
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
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Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщило Минобороны.
Обновлено в 11:39
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Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
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Обновлено вчера в 16:43
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В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Обновлено вчера в 21:09
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Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
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