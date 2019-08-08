Политика

Медведев прокомментировал события в КиргизииГазета.Ru 13:46

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что задержание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева является внутренним делом Киргизии.
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