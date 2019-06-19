Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедностиВедомости 08:10

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы "Познер" на Первом канале заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти.

с чего всё началось

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором. «С таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» в России не должно быть такого числа бедных, особенно это касается семей с детьми.

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