Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедностиВедомости 08:10

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором. «С таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» в России не должно быть такого числа бедных, особенно это касается семей с детьми.
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Медведев: борьба с бедностью не нуждается в рассуждениях в экспертно-популистском ключе

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы "Познер" на Первом канале заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти.
ТАСС07:02

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Медведев поспорил с Кудриным из-за проблемы бедности в России

URA.Ru08:26

Медведев заочно ответил Кудрину: работать надо, а не рассуждать о бедности

Коммерсантъ09:51

Медведев: борьба с бедностью не нуждается в рассуждениях в экспертно-популистском ключе

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Медведев попросил избегать популизма после слов Кудрина о бедности

РБК09:00

Медведев призвал бороться с бедностью без популизма

Rambler News Service08:07

Медведев «распрягся» в адрес Кудрина из-за слов о бедности

Московский Комсомолец10:39

Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране

РИА Новости06:54
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)

Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Политика

Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено в 14:48
Гаджеты

7 августа состоится презентация Samsung Galaxy Note 10

Заявил в своем Твиттере, что презентация Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа.
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Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Подмосковье

Рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" в Подмосковье, семь человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Британца высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи

Британского туриста высадили из самолета после того, как он сообщил, что страдает смертельно опасной аллергией на орехи.
Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес

Было-стало: Джиган показал, как выглядел 15 лет назад

Обновлено в 15:00
Общество

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Кино

Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры

Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
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В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком

Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
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В России упали продажи автомобилей

По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
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Происшествия

Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров

Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
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Шоу-бизнес

Кейт Хадсон поделилась первым фото своих детей с новым папой

Актриса показала, как подросли ее мальчики. Кейт Хадсон поделилась новым фото, которое растрогало ее фанатов.
Обновлено в 17:03
Здоровье

В Пензенской области отремонтируют Чемодановскую участковую больницу

Другие важные, актуальные и интересные новости из жизни Пензы и Пензенской области, России и мира вы сможете прочитать здесь.
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ЖКХ

Жильцы нижних этажей станут платить больше за отопление

Как рассказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, слова которого приводит «Парламентская газета», основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этаж.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Политика

В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17

19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.
Обновлено в 17:48
Общество

Картография и хронология жадин

Коротко для нетерпеливых "Огурец" победил, даже, скорее, "соленый огурец" победил, причем с подавляющим перевесом, и не только в России, но в основном и за границей.
Обновлено в 15:17
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал

В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Бари Алибасов лишил сына наследства и выгнал из дома

Обновлено в 19:54
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Общество

Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Хоккей

Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале

В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено в 14:13
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