Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедностиВедомости 08:10
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором. «С таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» в России не должно быть такого числа бедных, особенно это касается семей с детьми.
Читать в источнике
Оценить144
Очевидно, что здесь нет легких решений, она требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе.
— Дмитрий Медведев, российский политикКоммерсантъ 09:51
с чего всё началось
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы "Познер" на Первом канале заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти.ТАСС07:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17
В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.
Обновлено в 10:55
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Футбол
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Футбол
Шюррле может перейти в один из московских клубов
Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве
Обновлено в 09:54
Происшествия
ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки эскимо на палочке
Эксперты Росконтроля проверили эскимо на палочке брендов «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля».
Обновлено в 02:40
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Футбол
Федун: Глушакова пытались уничтожить агенты, но он мужик
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал расставание клуба с полузащитником Денисом Глушаковым.
Обновлено в 08:31
Общество
Госдума поддержала новый этап «дачной амнистии»
Прежняя "дачная амнистия" действовала в течение 13 лет и прекратила свое действие 1 марта нынешнего года.
Обновлено в 07:25
Наука
Новое устройство уничтожает скопления раковых клеток
Исследователи Университета медицинских наук в Арканзасе создали устройство, способное уничтожить скопление раковых клеток.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после гибели депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:18
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Общество
Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50
Кино
Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль»
Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
Обновлено в 04:32
Общество
Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе
Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.
Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева
Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 06:28
Политика
В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России
Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.
Обновлено в 09:08