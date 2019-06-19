Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедностиВедомости 08:10

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором. «С таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» в России не должно быть такого числа бедных, особенно это касается семей с детьми.
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Медведев: борьба с бедностью не нуждается в рассуждениях в экспертно-популистском ключе

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы "Познер" на Первом канале заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти.
ТАСС07:02

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Медведев поспорил с Кудриным из-за проблемы бедности в России

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Медведев заочно ответил Кудрину: работать надо, а не рассуждать о бедности

Коммерсантъ09:51

Медведев: борьба с бедностью не нуждается в рассуждениях в экспертно-популистском ключе

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РБК09:00

Медведев призвал бороться с бедностью без популизма

Rambler News Service08:07

Медведев «распрягся» в адрес Кудрина из-за слов о бедности

Московский Комсомолец10:39

Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране

РИА Новости06:54
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Религия

РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме

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Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One

Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
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По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
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Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
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Энергетика

В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»

7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
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В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены трое

Обновлено в 00:56
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
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Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева

Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 06:28
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Власти решили изменить сдачу ЕГЭ

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) вскоре может измениться, пишет газета "Известия".
Обновлено в 01:23
Политика

Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
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Росконтроль забраковал эскимо кубанского производителя

Лучшим эскимо эксперты назвали «Выбор Кремля». За этой маркой не нашлось никаких нареканий.
Обновлено в 04:05
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СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.
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Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Армия и оружие

Подводные силы Черноморского флота восстановлены

«Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – цитирует БОРИСОВА «Крыминформ».
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Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
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Происшествия

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено в 14:21
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Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
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Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Политика

В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
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Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»

Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
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Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
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Навка поделилась любимым кадром из стильной фотосессии в Каннах

Как оказалось, находясь в Каннах, Татьяна также приняла участие в фотосессии.
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При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
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Роскосмос выпустил трамвай собственного производства, который получил название «Челябинский метеор».
Обновлено в 13:14
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из старого здания президентской администрации на Банковой улице в Киеве.
Обновлено в 14:28
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В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище

Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.
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