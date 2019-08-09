Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»Коммерсантъ вчера в 14:51
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала». Об этом он заявил по прибытии в Киргизию, комментируя ситуацию вокруг штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева и последовавших столкновений его сторонников и спецназа.
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Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Политика
В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией
Польша обеспокоена, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в интервью агентству Рейтер замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Игрок киевского «Динамо» назвал неприятным переход Ракицкого в «Зенит»
Футболист киевского «Динамо» Денис Гармаш признался, что ему до сих пор неприятен факт перехода в «Зенит» напарника по сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Обновлено в 00:29
Экономика
Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма
Сбербанк и "Союзмультфильм" обратились в правительство с просьбой о поддержке сделки по покупке банком 80% студии, сообщает в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В центре Питтсбурга неизвестный с ножом напал на двух женщин
В центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом 8 августа сообщил портал TribLive.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Ромелу Лукаку перешел в «Интер»
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку официально перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер».
Обновлено вчера в 10:52
Политика
В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в её состав.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
В России блогеры и социальные сети стали основным каналом влияния при принятии решений о покупке тех или иных предметов роскоши — на них полагается 45% покупателей люкса, следует из отчета BCG и Altagamma «True-Luxury Global Consumer Insight» (мировая версия отчета была представлена в апреле, данные по России тогда отдельно не раскрывались).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Владимир Путин встретился с Денисом Паслером
Обновлено вчера в 13:36
Наука
Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров
Обновлено вчера в 10:15
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Технологии
Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год
Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
Обновлено в 01:01
Экономика
«Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб
Майкл Калви на суде в июле предлагал продать пакет на рынке, чтобы доказать, что они стоят больше 600 тыс. руб. Фонд, одним из инвестором в котором является Райан, — не единственная компания, направлявшая предложения о выкупе акций.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка
За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 00:50
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11