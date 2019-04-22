Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборахВедомости 02:52

Результат выборов показал «явный запрос» на новые подходы в решении существующих проблем, считает Медведев. По его словам, для улучшения отношений между Россией и Украиной необходимы честность, прагматичный и ответственный подход, здравомыслие.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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