Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборахВедомости 02:52
Результат выборов показал «явный запрос» на новые подходы в решении существующих проблем, считает Медведев. По его словам, для улучшения отношений между Россией и Украиной необходимы честность, прагматичный и ответственный подход, здравомыслие.
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Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Хоккей
Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»
Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
Обновлено в 05:10
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке
Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Здоровье
Заболеваемость гонореей в три раза выросла в Республике Алтай
В первом квартале 2018 года показатель составлял всего 2,8, таким образом, заболеваемость этой инфекцией выросла почти в три раза.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича
Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.
Обновлено в 04:05
Экономика
Мутко: компенсационные фонды строительных СРО почти восстановлены
Компенсационные фонды саморегулируемых организаций в строительстве удалось практически полностью восстановить, заявил на XVII Всероссийском съезде строительных СРО вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:54
Общество
«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей
Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
У эксперта в Москве похитили картину Левитана
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика
«Страшно»: Супруга Зеленского – о статусе первой леди
Обновлено в 05:24
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский может назначить Порошенко на государственный пост
Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Саакашвили попросился обратно на Украину
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после выборов президенты Украины заявил, что ожидает снятия запрета на въезд в страну, а также похвастался билетом в Киев.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши
Медики Кузбасса не подтверждают информацию, распространенную кузбасскими СМИ, о жительнице города Белово, которая якобы впала в кому после употребления суши.
Обновлено в 03:24
Политика
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком, который тянет РФ назад
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская считает, что мавзолей Ленина на Красной площади является пережитком, который тянет страну назад и не дает ей развиваться.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали не менее 20 человек
Обновлено вчера в 01:36
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Политика
ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37