Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборахВедомости 02:52

Результат выборов показал «явный запрос» на новые подходы в решении существующих проблем, считает Медведев. По его словам, для улучшения отношений между Россией и Украиной необходимы честность, прагматичный и ответственный подход, здравомыслие.
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В РФ приветствовали избрание президентом Украины Владимира Зеленского

Коммерсантъ05:25

Эксперт: сохранение статус-кво наиболее вероятно в отношениях Киева и Москвы

ТАСС05:02

Медведев заявил о шансах на улучшение отношений Москвы и Киева

RT на русском02:18

Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

РБК02:37

Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной

РИА Новости02:21

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Ведомости02:52

Медведев спрогнозировал дальнейшую риторику Зеленского в адрес России

ТК Звезда01:59
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Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Хоккей

Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»

Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
Обновлено в 05:10
Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 04:50
Происшествия

Крушителя парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде арестовали

Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Заболеваемость гонореей в три раза выросла в Республике Алтай

В первом квартале 2018 года показатель составлял всего 2,8, таким образом, заболеваемость этой инфекцией выросла почти в три раза.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича

Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.
Обновлено в 04:05
Экономика

Мутко: компенсационные фонды строительных СРО почти восстановлены

Компенсационные фонды саморегулируемых организаций в строительстве удалось практически полностью восстановить, заявил на XVII Всероссийском съезде строительных СРО вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:54
Общество

«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей

Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия

У эксперта в Москве похитили картину Левитана

Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

Обновлено в 03:54
Политика

«Страшно»: Супруга Зеленского – о статусе первой леди

Обновлено в 05:24
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский может назначить Порошенко на государственный пост

Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Саакашвили попросился обратно на Украину

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после выборов президенты Украины заявил, что ожидает снятия запрета на въезд в страну, а также похвастался билетом в Киев.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши

Медики Кузбасса не подтверждают информацию, распространенную кузбасскими СМИ, о жительнице города Белово, которая якобы впала в кому после употребления суши.
Обновлено в 03:24
Политика

Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком, который тянет РФ назад

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская считает, что мавзолей Ленина на Красной площади является пережитком, который тянет страну назад и не дает ей развиваться.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали не менее 20 человек

Обновлено вчера в 01:36
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Кино

HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Политика

ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина

Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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