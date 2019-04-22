Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборахВедомости 02:52
Результат выборов показал «явный запрос» на новые подходы в решении существующих проблем, считает Медведев. По его словам, для улучшения отношений между Россией и Украиной необходимы честность, прагматичный и ответственный подход, здравомыслие.
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Происшествия
Еще один взрыв прогремел на Шри-Ланке
Новый взрыв произошел в Коломбо (столица Шри-Ланки), сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана
«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%
В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленский может назначить Порошенко на государственный пост
Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Сроки получения инвалидами средств реабилитации сократят
Инвалиды, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, должны получать технические средства реабилитации в течение семи дней с момента одобрения заявки, решили в правительстве и приняли соответствующее постановление.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Назван самый полезный фрукт для печени
Обновлено 20 апреля в 04:03
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента
Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Политика
ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Авто
Объявлены российские цены на новый Kia Soul
В базовую комплектацию Soul входят ассистент экстренного торможения и старта на подъёме, шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, электропривод и обогрев зеркал и система Flex Steer, при помощи которой можно менять усилие на руле.
Обновлено в 06:54
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Общество
СМИ: в Японии продают консервы с воздухом завершающейся эпохи правления императора Акихито
Консервы с воздухом завершающейся 30 апреля в Японии эпохи Хэйсэй ("Установления мира") начали в понедельник продавать в городе Сэки, который расположен в центре главного острова страны Хонсю.
Обновлено в 06:34
Энергетика
Сегодня нефть Brent не превысит уровень $75 за баррель
Цены на нефть резко выросли на сообщениях о том, что со 2 мая США отменят разрешения на покупку иранской нефти.
Обновлено в 06:39
Общество
Крупнейший ТЦ «Лапландия» в Кемерове закрывают судебные приставы
Судебные приставы по решению арбитражного суда Кемеровской области закрывают крупнейший в Кемерово торговый центр "Лапландия", сообщили в кемеровском управлении ФССП.
Обновлено в 05:00
Общество
Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею
Обновлено в 04:52
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Политика
США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан»
Представители США отказались принять участие в третьем координационном совещании по ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 06:12
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Хоккей
Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57