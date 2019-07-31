Лесные пожары
Медведев прокомментировал лесные пожары в регионахРИА Новости 11:58
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев о лесных пожарах: положение сложное, горит много лесов, наблюдается смог и задымление. Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
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Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»
Московское "Динамо" заинтересовано в трансфере бразильского нападающего Габриэля Барбоза, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", сообщает Inter News.
Обновлено в 13:00
Политика
Болтон подтвердил выход из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил сроки выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Росгидромет спрогнозировал обострение ситуации с лесными пожарами
Ситуация с лесными пожарами будет с каждым годом ухудшаться, придется к этому адаптироваться.
Обновлено в 13:31
Здоровье
Минздрав проверит информацию о массовом увольнении врачей из ОДКБ
Ранее пользователи в соцсетях сообщили, что в детской клинической больнице имени Дмитриевой по собственному желанию уволились 12 врачей и 20 медсестёр хирургического отделения.
Обновлено в 07:20
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Происшествия
Житель Британии получил самый короткий тюремный срок
Обновлено в 11:46
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Недвижимость
«Ъ»: Россияне стали массово скупать недвижимость в Испании
Россияне, которые планируют покинуть страну, стали чаще покупать коммерческую недвижимость в Испании: за год интерес к этой стране вырос в четыре раза.
Обновлено в 01:59
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 08:19
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Обновлено в 12:29
Политика
Германия обозначила позицию по поводу выплаты репараций Польше
Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ обозначила свою позицию по поводу выплаты военных репараций Польше.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25
Общество
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Экономика
Минкомсвязь заявила о невозможности предустановки российского ПО на компьютеры в ближайшее время
Ранее ФАС разработала концепцию для поддержки отечественных производителей, в рамках которой на мобильные устройства и компьютеры должны будут предустанавливаться российские приложения.
Обновлено в 11:22
Экономика
The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны
The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Космос
Астрономы наблюдают PSR J2055+3829, который относится к пульсарам черная вдова
Принимая во внимание расчетную массу спутника, наличие радиоизлучений и обнаружение временных вариаций орбитального периода, исследователи классифицировали PSR J2055+3829 как затмение пульсара черная вдова.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн»
В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.
Обновлено в 12:41
Футбол
Товарищеский матч. «Реал» обыграл «Фенербахче», у Бензема хет-трик
«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место кубка Audi Cup (5:3). Три гола забил форвард испанского клуба Карим Бензема.
Обновлено в 13:54
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56