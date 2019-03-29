Политика
Медведев прокомментировал дело АбызоваГазета.Ru 09:36
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Наверное, это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует. Раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле — через суд, через иски и так далее — теперь единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда.
— Дмитрий Медведев, российский политикForbes 09:26
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Медведев о деле Абызова: «Другого варианта развития событий не существует»
Национальная служба новостей10:26
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Политика
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РПЦ не обращалась к властям Петербурга по вопросу передачи Исаакия
Власти Петербурга не получали обращений от Русской православной церкви (РПЦ) по использованию Исаакиевского собора после того, как распоряжение о порядке его передачи Санкт-Петербургской епархии утратило силу 30 декабря 2018 года.
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Места в президиуме заняли межрайонный прокурор Евгений Черников, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Саратовской области Юлия Абрамова и глава района Виталий Матвеев, который в основном молчал.
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Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
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Политика
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Обновлено в 19:10
Экономика
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Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено в 09:12
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Политика
В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества
В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
Технологии
На Северной верфи заложен ярусолов «Гандвик-3»
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Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
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Армия и оружие
Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО
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Обновлено в 19:53
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
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Обновлено в 08:34
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
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Обновлено в 08:49
Общество
Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами
Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Политика
Венесуэла получила 65 тонн медикаментов от Китая
Венесуэла в пятницу получила 65 тонн медикаментов от Китая, сообщило гостелевидение латиноамериканской страны со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32