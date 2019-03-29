Политика
Медведев прокомментировал дело АбызоваГазета.Ru 09:36
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Наверное, это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует. Раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле — через суд, через иски и так далее — теперь единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда.
— Дмитрий Медведев, российский политикForbes 09:26
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