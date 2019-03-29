Медведев прокомментировал дело АбызоваГазета.Ru 09:36

Наверное, это плохо. Но теперь другого варианта развития событий не существует. Раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле через суд, иски и так далее, то теперь опять же единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Здоровье В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.

Политика Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.

Технологии VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Происшествия Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Политика Медведев призвал чиновников быть терпимыми к критике в Сети В ходе общения в прямом эфире с пользователями социальной сети «Вконтакте» российский премьер-министр Дмитрий Медведев затронул вопрос критики власти.

Армия и оружие Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».

Политика Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Политика Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху.

Футбол Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Коврик для зарядки AirPower не появится на массовом рынке Впервые коврик для зарядки AirPower был представлен во время мероприятия iPhone X в сентябре 2017 года и заявляла, что она появится в 2018 году.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Политика США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Экономика На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.

Политика Последний день агитации: кандидаты в президенты Украины торопятся раздать избирателям деньги На Украине сегодня последний день агитации, и поэтому кандидаты стараются использовать оставшееся время по максимуму.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Происшествия Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".