Политика
Медведев прокомментировал дело АбызоваГазета.Ru 09:36
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Наверное, это плохо. Но теперь другого варианта развития событий не существует. Раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле через суд, иски и так далее, то теперь опять же единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс 09:34
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Медведев о деле Абызова: «Другого варианта развития событий не существует»
Национальная служба новостей10:26
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