Политика

Медведев прокомментировал дело АбызоваГазета.Ru вчера в 09:36

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Дмитрий Медведев
Наверное, это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует. Раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле — через суд, через иски и так далее — теперь единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда.
— Дмитрий Медведев, российский политикForbes вчера в 09:26

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Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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