Политика
Медведев прокомментировал дело АбызоваГазета.Ru 09:36
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Читать в источнике
Оценить224
Наверное, это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует. Раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле — через суд, через иски и так далее — теперь единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда.
— Дмитрий Медведев, российский политикForbes 09:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Авто
Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации
Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой собирается подавать в суд
Обновлено вчера в 04:06
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Политика
Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300
Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Юлий Гусман перенес операцию на сердце
Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
Обновлено в 07:20
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:07
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено в 20:26
Происшествия
Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки
По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Политика
В Лондоне задержали пятерых протестующих из-за референдума по Brexit
В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников акции протеста, организованной сторонниками выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие
Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории
Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Южную часть Приангарья немного тряхнуло утром 30 марта
Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии утром 30 марта случилось землетрясение магнитудой 4,8. Толчки интенсивностью 3-4 балла ощутили жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Черемховского и Аларского районов.
Обновлено в 21:57
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В ЦПВС заявили о подготовке западными спецслужбами провокации в Сирии
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Обновлено в 15:22
Авто
Hyundai раскрыла название нового доступного кроссовера
Компания Hyundai решила раскрыть название нового бюджетного кроссовера, который будет представлен публике 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено 27 марта в 05:29
Экономика
Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума за год
Средняя цена продажи нового дома в США в феврале упала на 3,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $315,3 тыс. При февральских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца - это минимум с июня - по сравнению с 6,5 месяца в январе.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром
Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Политика
Украина перед выборами: Зеленский лидирует в опросах
Шоумен Владимир Зеленский удерживает первое место в предвыборном рейтинге на Украине, передает «МИР 24».
Обновлено 27 марта в 07:53