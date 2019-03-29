Политика
Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и ИшаеваКоммерсантъ 09:40
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Наверное, это плохо. Но теперь другого варианта развития событий не существует. Раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле через суд, иски и так далее, то теперь опять же единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс 09:34
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Медведев о деле Абызова: «Другого варианта развития событий не существует»
Национальная служба новостей10:26
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