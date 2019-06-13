Экономика
Медведев: профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублейREGNUM 05:36
По итогам первого квартала 2019 года профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, сообщил 13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
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Дмитрий Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Комсомольская правда08:08
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