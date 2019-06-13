Политика
Медведев призывает вернуть лидерство России в космосеКапитал страны вчера в 11:38
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.Интерфаксвчера в 08:41
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
"Мисс-Москва-2015" Оксана Воеводина в ноябре 2018 вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Ради своей жены королю даже пришлось отречься от престола - подданные не поддержали его решение жениться на иностранке.
Обновлено в 07:15
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Технологии
Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестируют в криптовалюту Facebook
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, всего в новую криптовалюту Facebook, получившую название Libra, вкладываются 12 компаний.
Обновлено в 05:04
Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Происшествия
«Воскресший» Цапок находился в розыске
Обновлено в 07:11
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено в 07:23
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Хоккей
«Амур» назвал соперников на сборе в Чехии
Хабаровский «Амур» назвал соперников на товарищеские встречи, которые команда проведет в августе в рамках тренировочного сбора в Чехии.
Обновлено в 07:28
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика
Рабочая неделя в России может стать четырехдневной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Баскетбол
ЦСКА продлил контракт с Клайберном
Обновлено в 05:15
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Общество
6 советов о том, как следует пользоваться духами летом
Основатель парфюмерного бренда Сергей Губанов рассказал в прессе о том, как лучше пользоваться духами летом.
Обновлено в 06:46
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Политика
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 07:09
Общество
Организаторы «Тотального диктанта» написали с ошибкой слово «вуз»
Ошибка вкралась в опрос о платных обучающих курсах, который организаторы «Тотального диктанта» разослали своим подписчикам.
Обновлено в 06:17
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Футбол
Марадона покинул «Дорадос» из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 02:22
Политика
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Момент обрушения автомобильного моста в Китае попал на видео
В момент катастрофы мост переезжали несколько машин, которые также оказались в воде. 广东河源东江大桥今天凌晨垮塌 pic.twitter.com / rPZNiCLwj4 — - 273.15 ℃ (@ rzosea) June 14, 2019 Ночью в городе Хэюань, расположенной в китайской провинции Гуандун, произошло обрушение моста Дунцзян, который является связующим звеном между двумя частями города.
Обновлено в 06:14