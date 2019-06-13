Политика

Медведев призывает вернуть лидерство России в космосеКапитал страны вчера в 11:38

Дмитрий Медведев призывает Россию вернуть лидерство в космосе.
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев констатировал срыв «Роскосмосом» контрактов по пилотируемым полетам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.
Интерфаксвчера в 08:41

Подробнее о событии

Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Коммерсантъвчера в 09:29

Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

РБКвчера в 08:48

Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года

RT на русскомвчера в 08:47

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Lenta.ruвчера в 08:22

Сроки ввода объектов космодрома «Восточный» находятся под угрозой - Медведев

Интерфаксвчера в 08:32

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

ТАССвчера в 08:47

Медведев: «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года

РИА Новостивчера в 08:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

"Мисс-Москва-2015" Оксана Воеводина в ноябре 2018 вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Ради своей жены королю даже пришлось отречься от престола - подданные не поддержали его решение жениться на иностранке.
Обновлено в 07:15
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Технологии

Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестируют в криптовалюту Facebook

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, всего в новую криптовалюту Facebook, получившую название Libra, вкладываются 12 компаний.
Обновлено в 05:04
Политика

Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Суд ограничил в родительских правах мать брошенной в квартире девочки

Обновлено в 06:23
Происшествия

«Воскресший» Цапок находился в розыске

Обновлено в 07:11
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:23
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Хоккей

«Амур» назвал соперников на сборе в Чехии

Хабаровский «Амур» назвал соперников на товарищеские встречи, которые команда проведет в августе в рамках тренировочного сбора в Чехии.
Обновлено в 07:28
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика

Рабочая неделя в России может стать четырехдневной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Баскетбол

ЦСКА продлил контракт с Клайберном

Обновлено в 05:15
Общество

В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА

"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

Чиновников лишат незадекларированных доходов

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Общество

6 советов о том, как следует пользоваться духами летом

Основатель парфюмерного бренда Сергей Губанов рассказал в прессе о том, как лучше пользоваться духами летом.
Обновлено в 06:46
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Политика

Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов

Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 07:09
Общество

Организаторы «Тотального диктанта» написали с ошибкой слово «вуз»

Ошибка вкралась в опрос о платных обучающих курсах, который организаторы «Тотального диктанта» разослали своим подписчикам.
Обновлено в 06:17
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль

Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 06:33
Футбол

Марадона покинул «Дорадос» из-за проблем со здоровьем

Обновлено в 02:22
Политика

СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Момент обрушения автомобильного моста в Китае попал на видео

В момент катастрофы мост переезжали несколько машин, которые также оказались в воде. 广东河源东江大桥今天凌晨垮塌 pic.twitter.com / rPZNiCLwj4 — - 273.15 ℃ (@ rzosea) June 14, 2019 Ночью в городе Хэюань, расположенной в китайской провинции Гуандун, произошло обрушение моста Дунцзян, который является связующим звеном между двумя частями города.
Обновлено в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное