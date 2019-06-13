Политика
Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективные тратыURA.Ru вчера в 11:13
Роскосмос недостаточно эффективно осваивает бюджетные средства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития госкорпорации. По его словам, Роскосмос не выполняет государственные контракты по пилотируемым полетам.
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с чего всё началось
"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".Интерфаксвчера в 08:41
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Политика
Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка»
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Порошенко рассказал, как закрыть вопрос о воровстве российского газа
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В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
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Обновлено в 04:59
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Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Авто
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Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено вчера в 05:33
Транспорт
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Обновлено в 01:00
Экономика
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Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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Правда, уже через несколько секунд певица закричала: «Холодно!»
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Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
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На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
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В России участились случаи выдачи кредитных карт школьникам
Случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам в возрасте 18 лет на крупные суммы - от 100 до 200 тысяч рублей - в последнее время в России участились, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
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Происшествия
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Четырнадцатилетний подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре линии электропередачи (ЛЭП) в Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго".
Обновлено в 03:43
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Рабочая неделя в России может стать четырехдневной
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Обновлено в 04:55
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
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