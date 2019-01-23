Медведев призвал заканчивать с космическим прожектёрствомRT на русском 06:36

Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания о развитии «Роскосмоса» призвал заканчивать с «прожектёрством» в ракетно-космической отрасли.

Экономика Экономика Правительство решило отложить изменение энерготарифов для населения Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения на неопределенный срок.

Экономика Экономика Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома Восточный

Финансы Финансы Греф допустил снижение ставок по ипотеке к концу 2019 года Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассчитывает на стабилизацию инфляции в России и не исключает, что к концу года в стране произойдет снижение ставок по ипотеке.

Экономика Экономика Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.

Экономика Экономика Россия и Китай создадут компанию в области цветной металлургии «Будет с нуля создан такой важный крупный объект, который будет поставлять цветную металлургию в Китай»,— сказал Кирилл Дмитриев.

Экономика Экономика Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свинину Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.

Экономика Экономика Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпаний Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний.

Экономика Экономика ЦБ пообещал банкам альтернативу рейтингам для оценки кредитных рисков ЦБ предложит российским банкам альтернативный подход к оценке кредитных рисков вместо использования рейтингов, заявил зампред Банка России Василий Поздышев (его слова передала РБК пресс-служба регулятора).

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Энергетика Энергетика Долги потребителей перед «Газпромом» составляют 138 млрд рублей Просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа на территории РФ на 1 декабря 2018 года составила 137,7 млрд рублей (111,6 млрд рублей - на 1 января 2018 года).

Экономика Экономика ВТБ не намерен списывать долг En+ после снятия санкций с компании Схема вывода компании En+ из-под санкций США не предполагает списания долга акционеров компании перед ВТБ, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Экономика Экономика «Перекресток» впервые обогнал по темпам роста «Пятерочку» Сеть супермаркетов «Перекресток» впервые обогнала по годовым темпам роста выручки «Пятерочку», сеть магазинов формата «у дома», следует из опубликованных сегодня финансовых результатов X5 Retail Group (владеет обеими торговыми сетями, а также сетью гипермаркетов «Карусель») за 2018 год.

Экономика Экономика Россия увеличила почти вдвое производство красной икры в 2018 году «По предварительным данным Росстата, в 2018 году объём производства икры осетровых видов рыб увеличился на 7% и составил 32 тонны, выпуск лососевой икры вырос в 1,7 раза за счёт рекордного вылова горбуши — до 22,2 тыс. тонн», — приводит РИА Новости сообщение Росрыболовства.

Экономика Экономика Ситибанк закроет около трети отделений в России В течение года Ситибанк, принадлежащий американской Citigroup, планирует закрыть восемь российских отделений.