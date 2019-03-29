Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики РунетаРИА Новости 07:32
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Мы собираемся вложить в ближайшее время в развитие цифровой экономики, которая, безусловно, так или иначе влияет на развитие Рунета, около двух триллионов рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикТелеканал 360° 07:23
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