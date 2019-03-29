Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики РунетаРИА Новости 07:32

Как вы все понимаете, это существенно выше, чем рост всей нашей экономики в целом. Мы боремся там за каждый процент и считаем, что 3% — это уже очень хорошо, поэтому 2,5% — это тоже не совсем плохо. А тут — 15%. И поэтому выжать из этого вы должны всё, но и государство, конечно, тоже.

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Армия и оружие Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.

Политика Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.

Авто Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Происшествия Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Общество Алексей Текслер прогулялся по Челябинску с женой и сыном Жена и сын временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера навестили его в Челябинске.

Происшествия В Ельце обрушился купол Владимирского храма Как сообщил GOROD48 елецкий историк и краевед Виктор Магомедханов, церковь иконы Владимирской Божьей Матери была построена в середине XVIII века.

Религия Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор Около двух лет назад губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение на 49 лет передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование.

Футбол «Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с Жиго Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

Происшествия Серийному пранкеру в США дали 20 лет тюрьмы Прокурор требовал приговорить его к 25 годам тюрьмы, но адвокаты настояли на уменьшении срока.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.

Шоу-бизнес Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото 25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.

Армия и оружие Россия разработает уникальный артиллерийский снаряд Россия разрабатывает артиллерийский снаряд, не имеющий аналогов в мире.

Спорт Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

Политика В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300 Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Общество Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга» Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».

Наука Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.

Политика Конгрессмены получат отредактированный доклад Мюллера Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен предоставить конгрессу США отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США.

Футбол Моуринью претендует на пост главного тренера «Баварии» Руководство мюнхенской "Баварии" планирует уволить Нико Ковача с поста главного тренера команды по завершении текущего сезона.

Политика Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.

Спорт Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.