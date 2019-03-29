Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики РунетаРИА Новости 07:32

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

РИА Новости07:32

Медведев призвал «выжать все» из активного роста экономики Рунета

Взгляд.ру08:17

Дмитрий Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

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Медведев назвал сумму, которая будет направлена на экономику Рунета

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Обновлено в 03:51
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Обновлено в 07:06
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Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
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Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
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Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

Обновлено в 01:02
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На втором месте находится спортивная модификация отечественной модели — Lada Vesta Sport.
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Общество

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Премьер-министр Дмитрий Медведев порекомендовал руководителям привыкнуть к манере общения в соцсетях и адекватно реагировать на то, что им пишут.
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Обновлено в 08:41
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В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:00
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

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Обновлено вчера в 16:25
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Хирургическое отделение Пеновской ЦРБ переехало в новое помещение

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Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

Обновлено в 06:44
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Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

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Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
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Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
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Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
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