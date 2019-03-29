Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики РунетаРИА Новости 07:32

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Общество Филиал Архива РАН в Петербурге приостановил свою работу Филиал Архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге приостановил свою работу, сообщили ТАСС в приемной архива в пятницу.

Общество «Год без мигрантов» в Якутии не коснется граждан Киргизии «Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — сказано в документе.

Происшествия WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Политика «Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.

Общество Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

Общество Медведев рассказал, как выступал на дискотеках Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.

Технологии Boston Dynamics представила робота-грузчика Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Политика Медведев пошутил о появлении министров с искусственным интеллектом Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» пошутил, что через 100 лет в правительстве будут министры с искусственным интеллектом.

Армия и оружие В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.

Спорт Павел Ростовцев: «Спортсмены, которые готовились по планам Хованцева, абсолютно ничего не показали» Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги международного сезона для российской команды.

Происшествия Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои "Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.

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Шоу-бизнес Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.

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Общество Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.