Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики РунетаРИА Новости 07:32

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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