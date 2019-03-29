Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики РунетаРИА Новости 07:32
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Здоровье
В Дагестане в восьми медучреждениях сменилось руководство
Смена руководства связана с нарушениями, которые выявили в работе медучреждений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.
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Политика
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Обновлено в 10:28
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Общество
«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы
Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.
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В Петербурге сотрудники МЧС спасли школьников с отколовшейся льдины
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Космос
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Экономика
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Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00
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Обновлено в 08:07
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
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Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
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Экономика
«Копилка» «Сургутнефтегаза» приближается к суверенному фонду России
В «копилке» «Сургутнефтегаза» всего на 900 млрд руб. меньше, чем в фонде национального благосостояния, в котором 1 марта было 3,888 трлн руб.
Обновлено в 11:59
Футбол
Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры
Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено вчера в 03:10
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Политика
Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей
Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Экс-министра строительства Ростовской области отправили в СИЗО
Экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов пробудет два месяца в СИЗО.
Обновлено в 11:29
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.
Обновлено 27 марта в 09:16
Происшествия
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Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружен 29 марта на строительной площадке на северо-востоке Москвы.
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Футбол
Месси назвал лучших игроков мира. Роналду нет в списке
Обновлено в 12:43
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Общество
Великобритания повысит стоимость виз
Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Кино
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде
Обновлено в 08:40
Спорт
Загитова о победе на ЧМ: хотелось кричать во всю глотку
В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.
Обновлено в 12:24