Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики РунетаРИА Новости 07:32

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев призвал «выжать все» из активного роста экономики Рунета

Взгляд.ру08:17

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

РИА Новости07:32

Медведев заявил, что экономика рунета растет быстрее российской: «Мы должны выжать из этого все возможное»

БИЗНЕС Online07:40

Расходы государства на развитие цифровой экономики в России достигнут 2% ВВП

ТАСС07:35

Дмитрий Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Российская газета07:47

Правительство решило вложить в цифровую экономику около 2 трлн рублей

Телеканал 360°07:23

Медведев назвал сумму, которая будет направлена на экономику Рунета

Народные новости07:00
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Происшествия

ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Кино

Фильм Лунгина «Братство» покажут на закрытии ММКФ

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов сообщил о своём решении презентовать на закрытии этого крупного фестиваля кинокартину режиссёра Павла Лунгина "Братство", отметив, что данный фильм станет мировой премьерой несмотря на то, что она вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и среди членов Совфеда, которые сочли её "непатриотичной".
Обновлено в 08:11
Футбол

«Арсенал» вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче молодежных команд

Обновлено в 06:04
Наука

Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые

Обновлено в 03:45
Футбол

В сети появилось фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон

Новый мяч Лиги чемпионов 2019/2020 появится в свободной продаже в августе и будет стоить 150 евро.
Обновлено в 08:12
Технологии

Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность

Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Технологии

VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов

Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Гаджеты

В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas

Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
Обновлено в 05:59
Экономика

Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино

Обновлено в 06:18
Происшествия

В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

В Швеции отпустили из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже против Стокгольма в пользу Москвы.
Обновлено в 08:22
Политика

Украина укрепила границу с Крымом

24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star

В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

На территории пяти регионов ЮВО прошли учения артиллеристов

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Обновлено в 03:19
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-следователя по обвинению в получении взятки

В Швейцарии адвоката обвиняют в вымогательстве средств клиентов-россиян "Коммерсант" ранее писал, что Слёзкина проработала старшим следователем по особо важных делам управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве около 10 месяцев.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Южнокорейская разведка сообщила о ходе работ на космодроме в КНДР

КНДР практически полностью завершила работы по восстановлению стартовой площадки на космодроме Сохэ (Тончхан-ни), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце

Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
Теннис

Денис Шаповалов: «Всю жизнь ждал матча с Федерером»

Обновлено в 08:00
Происшествия

Москвичка прожила месяц в квартире с телом умершего сына

50-летняя женщина целый месяц жила в квартире с телом умершего сына.
Обновлено в 02:48
Наука

Сок из медузы разработали во Владивостоке

Обновлено вчера в 10:37
Авто

Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»

Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян

Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Российский военный самолет пролетел над стратегическими объектами США

Самолет ВКС РФ поднялся в воздух с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана) и пролетел над авиабазой Эдвардс, заводом, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, базой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны, и другими объектами.
Обновлено в 07:43
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Экономика

Минстрой РФ озабочен тем, что банки мало взаимодействуют с застройщиками

Минстрой РФ обеспокоен уровнем готовности банков к переходу на проектное финансирование при возведении жилья, большинство уполномоченных банков не взаимодействуют с застройщиками, заявил замминистра строительства и коммунального хозяйства Никита Стасишин.
Обновлено в 07:32
Политика

Кто выйдет во второй тур выборов на Украине

Большинство украинцев считают, что во второй тур президентских выборов выйдут Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, следует из данных опроса социологического агентства «Рейтинг».
Обновлено вчера в 09:45
Футбол

«Челси» предложил Хадсон-Одои зарплату в £5 млн в год

Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил 18-летнему полузащитнику Каллуму Хадсон-Одои новый контракт с зарплатой £5 млн в год ($6,5 млн).
Обновлено в 07:34
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