Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики РунетаРИА Новости 07:32
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Кино
Фильм Лунгина «Братство» покажут на закрытии ММКФ
Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов сообщил о своём решении презентовать на закрытии этого крупного фестиваля кинокартину режиссёра Павла Лунгина "Братство", отметив, что данный фильм станет мировой премьерой несмотря на то, что она вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и среди членов Совфеда, которые сочли её "непатриотичной".
Обновлено в 08:11
Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено в 03:45
Футбол
В сети появилось фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон
Новый мяч Лиги чемпионов 2019/2020 появится в свободной продаже в августе и будет стоить 150 евро.
Обновлено в 08:12
Технологии
Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность
Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Гаджеты
В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas
Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
Обновлено в 05:59
Экономика
Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
В Швеции отпустили из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже против Стокгольма в пользу Москвы.
Обновлено в 08:22
Политика
Украина укрепила границу с Крымом
24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star
В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-следователя по обвинению в получении взятки
В Швейцарии адвоката обвиняют в вымогательстве средств клиентов-россиян "Коммерсант" ранее писал, что Слёзкина проработала старшим следователем по особо важных делам управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве около 10 месяцев.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Южнокорейская разведка сообщила о ходе работ на космодроме в КНДР
КНДР практически полностью завершила работы по восстановлению стартовой площадки на космодроме Сохэ (Тончхан-ни), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце
Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
Теннис
Денис Шаповалов: «Всю жизнь ждал матча с Федерером»
Обновлено в 08:00
Происшествия
Москвичка прожила месяц в квартире с телом умершего сына
50-летняя женщина целый месяц жила в квартире с телом умершего сына.
Обновлено в 02:48
Наука
Сок из медузы разработали во Владивостоке
Обновлено вчера в 10:37
Авто
Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»
Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Российский военный самолет пролетел над стратегическими объектами США
Самолет ВКС РФ поднялся в воздух с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана) и пролетел над авиабазой Эдвардс, заводом, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, базой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны, и другими объектами.
Обновлено в 07:43
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Экономика
Минстрой РФ озабочен тем, что банки мало взаимодействуют с застройщиками
Минстрой РФ обеспокоен уровнем готовности банков к переходу на проектное финансирование при возведении жилья, большинство уполномоченных банков не взаимодействуют с застройщиками, заявил замминистра строительства и коммунального хозяйства Никита Стасишин.
Обновлено в 07:32
Политика
Кто выйдет во второй тур выборов на Украине
Большинство украинцев считают, что во второй тур президентских выборов выйдут Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, следует из данных опроса социологического агентства «Рейтинг».
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
«Челси» предложил Хадсон-Одои зарплату в £5 млн в год
Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил 18-летнему полузащитнику Каллуму Хадсон-Одои новый контракт с зарплатой £5 млн в год ($6,5 млн).
Обновлено в 07:34