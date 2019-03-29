Экономика
Медведев призвал «выжать все» из активного роста экономики РунетаВзгляд.ру вчера в 08:17
Медведев заявил на встрече с руководителями российских интернет-компаний, что, по мнению аналитиков, экономика Рунета «растет до 15% в год», и это «существенно выше, чем рост всей нашей экономики в целом», передает РИА «Новости».
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Как вы все понимаете, это существенно выше, чем рост всей нашей экономики в целом. Мы боремся там за каждый процент и считаем, что 3% — это уже очень хорошо, поэтому 2,5% — это тоже не совсем плохо. А тут — 15%. И поэтому выжать из этого вы должны всё, но и государство, конечно, тоже.
— Дмитрий Медведев, российский политикRT на русском вчера в 13:21
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Дмитрий Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Российская газетавчера в 07:47
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