Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

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