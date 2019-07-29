Экономика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в КрымуRT на русском 08:22

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
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Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

RT на русском08:22

Низкое освоение средств на нацпроекты в Крыму объяснили отсутствием авансирования работ

ТАСС09:25

Нацпроекты в Севастополе реализуются медленно, — Дмитрий Медведев

ForPost09:24

Аксенов объяснил медленные темпы освоения средств на нацпроекты в Крыму

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Медведев посоветовал ускориться с освоением денег на нацпроекты в Крыму

РБК08:52

Медведев: освоение средств нацпроектов в Севастополе нужно ускорить

Вести.Севастополь08:17

Аксёнов объяснил медлительность в реализации нацпроектов

News.ru09:48
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Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
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В конгрессе США призвали американского президента Дональда Трампа ввести против России новые экономические санкции в связи с инцидентом в Солсбери.
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Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено в 14:57
Политика

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате России

«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии

Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

Обновлено в 03:28
Автоспорт

Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso

Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.
Обновлено в 00:47
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 12:57
Наука

В Китае впервые обнаружили окаменелый след тираннозавра

Ученые впервые на территории Китая смогли обнаружить окаменелый след такого представителя мира динозавров как тираннозавр.
Обновлено в 09:03
Наука

В Швейцарии археологи обнаружили 6 каменных стел эпохи неолита

В Швейцарии археологи во время раскопок в городе Сион обнаружили 6 каменных стел, которые созданы в эпоху неолита приблизительно 4,5 лет назад.
Обновлено в 10:54
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.
Обновлено в 13:52
Энергетика

Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Политика

В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров

В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Политика

Россия представила ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков представил ООН концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:42
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
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Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Происшествия

Разоблаченная журналистами «блогер года» найдена мертвой в Дублине

Обновлено в 09:03
Гаджеты

Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Политика

Georgian Airways потеряла около $25 млн из-за запрета России на полеты

Авиакомпания Georgian Airways потеряла около $25 млн из-за запрета Москвы на полеты.
Обновлено в 15:20
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
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Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Наука

Создан двигатель, который позволит дронам летать несколько дней подряд

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли (США) разработали термофотоэлектрический двигатель для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который позволит увеличить время работы дронов без подзарядки с нескольких часов до нескольких дней.
Обновлено в 12:37
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Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова

За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»

Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
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«Спартак» согласился продать Фернандо в Китай

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