Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в КрымуРИА Новости 08:42
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Политика
Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины
В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Баскетбол
«Нижний Новгород» усилился американским форвардом
«Нижний Новгород» достиг соглашения с американским форвардом Алексом Брауном. Контракт с 27-летним игроком заключен на один сезон.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Общество
Назван действенный способ повысить уровень зарплаты
В работе сказано, что невротизм негативно сказывается на уровне заработной платы.
Обновлено в 09:06
Общество
Товары с AliExpress появятся в российских магазинах
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Музыка
Миша Романова сравнила группу «ВИА Гра»с театром
Певица Миша Романова назвала группу "ВИА Гра" театром, который работает по сценарию.
Обновлено в 01:47
Происшествия
На уральском заводе взорвался кислород. Есть погибшие
Обновлено в 09:31
Космос
Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн
Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено в 07:17
Наука
В Китае впервые обнаружили окаменелый след тираннозавра
Ученые впервые на территории Китая смогли обнаружить окаменелый след такого представителя мира динозавров как тираннозавр.
Обновлено в 09:03
Экономика
Росстат объяснил рост числа бедных в России
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составило 20,9 млн человек или 14,3% населения, что выше аналогичного показателя прошлого года - 13,9% населения страны или 20,4 млн человек.
Обновлено в 09:46
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Кино
Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за выходные
Обновлено в 09:23
Общество
Жителям Приамурья предложили отказаться от пагубной привычки
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов призвал жителей подтопленного села Угловое Мазановского района не просить доставлять им сигареты и сладости.
Обновлено в 09:58
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28