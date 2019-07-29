Экономика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в КрымуРИА Новости 08:42

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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