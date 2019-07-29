Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в КрымуРИА Новости вчера в 08:42
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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Гаджеты
Первый в мире гибкий смартфон не прошел проверку
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Uber решила уволить каждого третьего специалиста по маркетингу
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отделов маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
Обновлено вчера в 18:45
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Авто
Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Нижнем Новгороде в стене церковной лавки нашли тело убитого мужчины
Во время ремонтных работ рабочие заметили труп мужчины в кузове грузовика с битым кирпичом, оставшимся после сноса церковной лавки.
Обновлено в 04:36
Политика
«Досье»: Версию убийства трех россиян в ЦАР придумали люди Пригожина
Версию об убийстве трех россиян в Центральноафриканкой Республике (ЦАР) составили люди, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 03:59
Авто
Следующее поколение минивэна Toyota Sienna замечено на тестах
Предположительно, новый Toyota Sienna будет базироваться на модульной архитектуре марки, благодаря которой минивэн может расти во всех направлениях.
Обновлено в 02:50
Политика
На Украине хотят создать всемирный русскоязычный телеканал
Украина планирует создать всемирный русскоязычный канал, чтобы страна могла «бороться за умы» украинцев в Донбассе и Крыму.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
В России начато серийное производство истребителей Су-57
Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Обновлено в 03:49
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Эксперты назвали признаки профессионального выгорания
Профессиональное выгорание (или «состояние полного истощения») у работника проявляется в таких симптомах, как эмоциональная истощенность, сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.
Обновлено в 04:08
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет.
Обновлено в 01:22
Футбол
«Шальке» поддержал болеющего лейкемией Михайловича
«Шальке-04» в рамках подготовки к сезону провёл товарищеский матч с «Болоньей» и выразил поддержку болеющему лейкемией главному тренеру итальянской команды Синише Михайловичу.
Обновлено в 00:03
Кино
Фильм «Т-34» завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по статье «Хулиганство», рассказали изданию «Московский комсомолец» о жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
В Афганистане убиты двое американских военных
Миссия НАТО в Афганистане сообщает о гибели в этой стране двух военнослужащих из США.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии
Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает миллион гектаров
Нормативы, которые позволяют не тушить лесные пожары в определенных зона, установлены неправильно, - сказал «Эху» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» России Михаил Крейдлин.
Обновлено в 03:03