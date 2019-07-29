Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в КрымуРИА Новости 08:42
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:39, Вашингтон
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Политика
Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой
Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Политика
Борис Джонсон переезжает на Даунинг-стрит
Обновлено в 11:03
Политика
В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о возможности появления должности специального посланника генерального секретаря ООН по делам Украины.
Обновлено в 18:10
Политика
Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению
Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Футбол
«Лестер» требует у «МЮ» 75 миллионов фунтов за Магуайра
Обновлено 27 июля в 23:41
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Культура
В Москве впервые пройдёт выставка фотографий The Beatles
В столице в Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдёт выставка фотографа Гарри Бенсона «The Beatles и не только», пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:56
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Авто
Весь тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан
Как выяснилось, весь тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан, однако речь идет об объёмах, запланированных на этот года, при этом показатель реализованных экземпляров производитель не раскрывает.
Обновлено в 14:36
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Здоровье
В Крыму врачи и чиновники лишают ребенка шанса на выживание
Крымские врачи и чиновники лишают шестилетнего мальчика, впавшего в кому, шансов на выживание.
Обновлено в 17:37
Гаджеты
Канадцы обвинили петербургскую компанию в создании вируса
Канадцы отметили, что петербургская фирма попала под санкции США, она занимается вопросами кибербезопасности.
Обновлено в 14:33
Космос
Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе
Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено вчера в 05:48
Транспорт
Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список
Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Трех человек спасли с горящего катера в Канаде
Три человека смогли покинуть горящий катер и были спасены в акватории реки Оттава. Инцидент произошел недалеко от канадской столицы.
Обновлено в 16:55
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Наука
Найден ключ к исправлению поведения при аутизме
Недавние исследования мозга здоровых людей и пациентов с аутизмом выявили физиологические закономерности, которые могут определить скрытые признаки болезни для улучшения методов диагностики.
Обновлено в 04:20
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма
Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты на Аляске
Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37