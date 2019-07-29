Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в КрымуРИА Новости 08:42
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Происшествия
Врачи не нашли у Навального признаков отравления
Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Общество
Жара и солнце вернутся в Петербург в августе
Главный синоптик Северной столице успокоил горожан В понедельник, 29 июля, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал предварительный прогноз погоды на последний месяц лета.
Обновлено в 12:52
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Сочи два человека разбились на гидроцикле
В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле.
Обновлено в 13:02
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Наука
Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных
Эксперименты Накаути первыми были одобрены Министерством науки в соответствии с новыми правилами Японии.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В Петербурге прошел Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота России.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Авто
Появились первые снимки новой Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Футбол
Хавбек «Спартака» Фернандо может перебраться в Китай
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные учения
Обновлено в 12:51
Футбол
«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»
Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Специалисты Горьковского автозавода работают над новым низкопольным городским микроавтобусом.
Обновлено в 08:36