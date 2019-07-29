Экономика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в КрымуРИА Новости 08:42

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

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Аксёнов объяснил медлительность в реализации нацпроектов

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Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
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«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

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Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста

Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
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Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
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В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.
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Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
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Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля

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Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
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5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики

Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
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Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.
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