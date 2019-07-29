Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в КрымуРИА Новости 08:42
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:07, Вашингтон
Кино
Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»
Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено в 07:13
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Происшествия
Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.
Обновлено в 13:00
Здоровье
В Севастополе по ФЦП создадут единый медицинский городок
Инфекционную больницу, Больницу скорой помощи и Онкологический центр построят в едином комплексе.
Обновлено в 12:02
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым успешным фильмом Тарантино
Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" стал самым успешным по кассовым сборам фильмом режиссера. Об этом информирует журнал Variety.
Обновлено в 14:58
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Лестер» требует у «МЮ» 90 млн фунтов за Магуайра
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Экс-жена Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Замулой
Милана Тюльпанова объявила об отношениях с 19-летним хоккеистом Егором Замулой. 25-летняя девушка – бывшая жена Александра Кержакова.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Обновлено в 15:06
Политика
Борис Джонсон переезжает на Даунинг-стрит
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено в 13:12
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах
По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Происшествия
Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных
В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.
Обновлено в 15:49
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля
Следственный комитет завел уголовное дело против участника несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.
Обновлено в 09:43
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Политика
Соратник Зеленского раскритиковал желающих отменить День Победы
Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.
Обновлено в 07:20
Хоккей
Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз»
Пресс-служба "Нью-Джерси Дэвилз" официально объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Никитой Гусевым.
Обновлено в 15:17
Гаджеты
Пользователи Nintendo Switch получили возможность установки Android
На Nintendo Switch появилась возможность установки полноценной версии операционной системы Android, сборка с прошивкой для консоли Nintendo была опубликована на форуме XDA Developers.
Обновлено в 08:33
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Кино
Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Кино
В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Де Ниро и Ди Каприо
Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо примут участие в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», передаёт РИА Новости со ссылкой на Tusla World.
Обновлено в 16:30