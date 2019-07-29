Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

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