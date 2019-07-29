Политика

Медведев призвал ускорить освоение средств на нацпроекты в КрымуПарламентская газета 08:33

Освоение выделенных из федерального бюджета средств на реализацию нацпроектов в Крыму проходит медленно, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания по реализации национальных проектов на полуострове. Он призвал местные власти ускориться и работать эффективнее, передаёт ТАСС.
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