Медведев предложил создать социальный портрет беднякаИнтерфакс 03:46

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной. "У нас свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума", - сказал Медведев на встрече с руководителями регионов в пятницу.

с чего всё началось

Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику именно его жизненной ситуации, его потребности, посмотреть, какое у него образование, какие у него возможности, какое состояние здоровья. При современных технологиях сделать это абсолютно несложно.

Медведев указал, что такой социальный портрет позволит оказывать людям с невысокими доходами адресную помощь: "получить образование, преимущества на рынке труда, заняться вопросами здоровья, создать возможности заняться малым бизнесом, кто этого захочет".

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