Политика
Медведев призвал создать социальный портрет бедностиРБК 04:20
«Проблемы бедности лежат далеко не только в социальной, но и в экономической плоскости», — добавил Медведев.
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Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику именно его жизненной ситуации, его потребности, посмотреть, какое у него образование, какие у него возможности, какое состояние здоровья. При современных технологиях сделать это абсолютно несложно.
— Дмитрий Медведев, российский политикПарламентская газета 03:56
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной. "У нас свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума", - сказал Медведев на встрече с руководителями регионов в пятницу.Интерфакс03:46
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Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия
У кафе в Москве произошла массовая драка со стрельбой
Обновлено в 03:48
Происшествия
На мэра Иваново совершено нападение
Нападение на мэра Иваново Владимира Шарыпова произошло накануне около 22:00, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Вместе с Майклом Калви силовики задержали еще пять человек
По одному делу вместе с основателем инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви в Москве задержали еще пять человек.
Обновлено в 05:14
Экономика
Медведев подписал постановление о создании 14 ТОР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 03:41
Происшествия
После взрыва газа СК назвал самостроем дом в Красноярске
Следователи установили, что жилой дом в Красноярске, где накануне произошел взрыв газа, построили без соответствующего разрешения и не зарегистрировали.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Здание телеканала «Звезда» эвакуировали после сообщения о минировании
Здание редакции телеканала «Звезда» было эвакуировано после сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе канала.
Обновлено в 04:37
Общество
Беглов уволил глав трех районов
4 февраля ВРИО губернатор Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова по результатам инспекции по уборке снега.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя в России, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:01
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Политика
Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России
России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям.
Обновлено в 04:59
Транспорт
В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД
Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:28
Политика
Песков рассказал о полученной Путиным на тренировке травме
Обновлено в 05:06
Культура
Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову
Обновлено в 01:03
Происшествия
В парижском метро совершено нападение с применением кислоты
Утром в пятницу в парижском метро произошло нападение с использованием кислоты, об этом сообщили Le Parisien и радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 03:03
Происшествия
МЧС: Площадь пожара в балашовском храме составила 1000 кв.м
На месте работают 18 пожарных, которые прибыли на семи автомобилях. Примерная площадь пожара - 1000 кв.м. Причина случившегося уточняется.
Обновлено в 05:21
Экономика
Газпромбанк, Сбербанк и ВЭБ профинансируют Удокан на $1,8 млрд
Внешэкономбанк (ВЭБ), Газпромбанк и Сбербанк предоставят Байкальской горной компании (БГК) около $1,8 млрд на финансирование первой очереди освоения Удоканского меднорудного месторождения и строительство там горно-металлургического комбината.
Обновлено в 04:24
Происшествия
ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области
ФСБ России сообщила о задержании в Астраханской области местной жительницы, являвшейся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для сбора средств террористам.
Обновлено в 01:58
Политика
Совет ЕС обсудит 18 февраля судоходство через Керченский пролив
Главы МИД Евросоюза в ходе планового заседания 18 февраля вопрос свободного судоходства через Керченский пролив, сообщил в пятницу представитель ЕС.
Обновлено в 05:05
Экономика
Российские вагоностроители планируют закупить в КНР до 800 тыс. колес
РБК напоминает, что Evraz, в свою очередь, после модернизации цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 2021 году планирует производить дополнительно 78 тыс. колес в год.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В ОАК допустили экспорт истребителей пятого поколения Су-57
Вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести на внешний рынок новейший истребитель Су-57.
Обновлено в 01:59
Общество
Женщине, купившей 11 авиабилетов для двух детей, восполнили затраты
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
В МИД оценили заявление Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия альянса в Чёрном море.
Обновлено в 05:17
Общество
РЖД показали облик новых вагонов купе
Обновлено в 03:58
Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 04:36
Технологии
Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лиц
В мэрии Москвы планируют создать для полиции очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц, сообщает 15 февраля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
Политика
На Украине объяснили «феномен Зеленского»
"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube-канале.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Япония может отменить визы для россиян
Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Автоспорт
В «Феррари» презентовали болид на новый сезон
Команда «Формулы-1» «Феррари» презентовала болид на следующий сезон.
Обновлено в 05:23