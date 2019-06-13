Политика
Медведев призвал сохранить лидерство России в космосеЭкономика сегодня вчера в 08:51
Россия была в космосе первопроходцем, и мы не имеем права сдавать позиции, заявил премьер-министр. Лидерство в индустрии космических полетов необходимо удерживать и приумножать. Это является вопросом престижа России и ее национальной безопасности.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.Интерфаксвчера в 08:41
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Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Политика
Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Обновлено вчера в 08:37
Авто
В Сети показали LADA 4x4 с «автоматом» и штатной раздаткой
Эксклюзивные фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач опубликовала группа "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено 12 июня в 09:20
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
На Сахалине перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Совбез ООН обсудит инцидент с танкерами в Оманском заливе
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Москве мотоциклист сбил пешехода
Автоавария с участием мотоциклиста и пешехода произошла на юге Москвы, оба участника ДТП погибли.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Болтон оценил возможность достижения мира в Донбассе при Зеленском
«Избрание президента Зеленского создаёт новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьёзно», — написал он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Обновлено вчера в 20:30
Общество
ГИБДД предложила новые тесты на алкоголь и наркотики для водителей
ГИБДД предложила ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, сообщает телеканал Москва 24.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Политика
Правительство Забайкалья сорвало сроки строительства сгоревших чабанских стоянок
Правительство Забайкальского края сорвало сроки начала строительства сгоревших во время апрельских степных пожаров чабанских стоянок, а также до сих пор не выплатило компенсации пострадавшим производителям сельхозтоваров; о том, что сроки сдвигаются, сообщил 14 июня во время заседания КЧС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Бочкарёв.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций
Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Обновлено вчера в 14:23
Хоккей
Хоккеист Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Хоккеист, которому принадлежит голевой пас в третьей заброшенной шайбе матча из четырех, уложил в Кубок своего новорожденного сына.
Обновлено вчера в 23:42
Игры
8 фейлов и скандалов E3 2019
E3 2019 пришла и ушла, и приходится констатировать факт, степень печальности которого буквально зашкаливает: новых хайпов масштабов Cyberpunk 2077 и Death Stranding мы не получили.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Глава британского МВД подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил в интервью BBC, что подписал запрос Минюста США об экстрадиции Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Новосибирский суд вынес приговор по делу о столкновении болельщиков
Обновлено вчера в 21:45
Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено вчера в 16:32
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено вчера в 13:23