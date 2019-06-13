Медведев призвал сохранить лидерство России в космосеЭкономика сегодня вчера в 08:51

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.

с чего всё началось

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