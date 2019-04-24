Экономика
Медведев призвал развивать систему маркировки в легкой промышленностиРИА Новости 07:24
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития легкой промышленности необходимо усиливать борьбу с контрафактной продукцией и для этого развивать систему маркировки товаров.
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Политика
Команда Зеленского отреагировала на указ Путина о паспортах для жителей Донбасса
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник ранее поблагодарили российского лидера Владимира Путина за подписание указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Энергетика
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено в 07:32
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции «Хасан» в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Культура
Зеленский оставит проекты студии «Квартал 95»
Владимир Зеленский, победивший президентских выборах на Украине, оставит проекты студии "Квартал 95", его место займут другие участники проекта и известные юмористы, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Что не так в новых сказках Маска о Tesla
Обновлено в 12:30
Хоккей
Латвия — Россия: Илья Ковальчук начнёт матч во втором звене
Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019 Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук начнёт игру во втором звене с Александром Кадейкиным и Александром Барабановым.
Обновлено в 11:44
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД-Арена»
Поклонники сериала «Игра престолов» смогут увидеть его финальную серию на стадионе «РЖД-Арена» в Черкизове в день мировой премьеры – 20 мая, сообщает Москва 24.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили уголовное дело
В отношении экс-председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо возбуждено уголовное дело по ст. «мошенничество», сообщает «Коммерсантъ-Средняя Волга».
Обновлено в 12:24
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Здоровье
ЕС сократит содержание трансжиров в продуктах питания
Максимальный предел, установленный новым регламентом, соответствует 2 г трансжиров промышленного производства на 100 г общего содержания жира в продуктах, предназначенных для конечного потребителя и для поставки в розничную продажу.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Школу эвакуировали на юго-западе Москвы из-за угрозы взрыва
Из школы на юго-западе Москвы эвакуировано около 100 человек из-за анонимного звонка о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:27
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Рома» предложила Конте зарплату €9,5 млн в год
Как сообщает Football Italia, представители римского клуба уже провели встречу с итальянским специалистом, в ходе которой объявили о готовности предложить Конте контракт сроком на три года, с заработной платой в размере €9,5 млн в год.
Обновлено в 11:23
Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Политика
Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года
По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Экономика
ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке
По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05