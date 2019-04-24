Экономика
Медведев призвал развивать систему маркировки в легкой промышленностиРИА Новости 07:24
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития легкой промышленности необходимо усиливать борьбу с контрафактной продукцией и для этого развивать систему маркировки товаров.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках
Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Политика
Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей
Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг
Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 09:49
Экономика
Сбербанк готов развивать партнерство с «Яндексом» и объединяться для проектов
Сбербанк России готов развивать партнерство с "Яндексом" по отдельным направлением наряду с работой конкурирующих сервисов сторон, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 10:27
Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала точную дату своей смерти
Пиар-менеджер рассказала о роковом числе. Уроженка Воронежа и известная российская певица Юлия Началова знала точную дату своей смерти.
Обновлено в 03:20
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Музыка
Умер французский музыкант Дик Риверс
Французский певец и музыкант Дик Риверс умер в Париже в день своего 74-летия. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на его менеджера.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение
Обновлено в 09:45
Политика
Эрдоган выразил соболезнования армянам Турции
В письме глава Турции еще раз выразил соболезнования по кончине Патриарха Месропа Мутафяна, а также обратился к теме массовой гибели армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Финансы
Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублей
Минфин не смог повторить успех размещений облигаций федерального займа (ОФЗ), продав на недельных аукционах 24 апреля бумаг только на 58,988 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.
Обновлено в 10:55
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
В США выставлен на аукцион документ, который считается подтверждением намерения Гитлера остаться в Берлине до конца войны.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Москве из храма похитили икону
По предварительной версии, икону могла похитить одна из посетительниц храма во время вечерней литургии.
Обновлено в 02:14
Экономика
Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%
Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Авто
Новый Mercedes GLS стал доступен для заказа
В нашей стране, как сообщили «Движку» в пресс-службе российского представительства Mercedes-Benz, новый GLS станет доступен для заказа «ближе к четвертому кварталу 2019 года».
Обновлено в 07:07