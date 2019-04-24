Экономика
Медведев призвал развивать систему маркировки в легкой промышленностиРИА Новости 07:24
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития легкой промышленности необходимо усиливать борьбу с контрафактной продукцией и для этого развивать систему маркировки товаров.
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Политика
Кремль ответил на совет не встречаться Зеленскому с Путиным наедине
В Кремле ответили на совет, который был дан новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин назвал малоэффективными западные ограничения против РФ
Российский президент Владимир Путин назвал малоэффективными ограничения, которые вводятся Западом в отношении России.
Обновлено в 09:22
Происшествия
СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых
Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23
Технологии
В РФ завершены испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока
«Совершенно секретно»: Российские специалисты закончили испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов».
Обновлено в 07:50
Общество
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Политика
Двенадцать афонских старцев призвали не пускать на Святую гору клириков новой украинской церкви
По мнению подписавших письмо, представители Православной церкви Украины наносят на Афон визиты с целью эксплуатации авторитета Святой горы для выведения их из всеправославной изоляции.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице
В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Здоровье
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Футбол
В Башкирии именем футбольного судьи Москалева назвали мусорный полигон
Сельсовет Урман-Бишкадакского поселения Ишимбайского района Башкирии принял решение назвать вновь образованный мусорный полигон именем футбольного арбитра Владимира Москалева.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Общество
Delivery Club начнет проверять состояние здоровья курьеров
Сервис по доставке еды Delivery Club начнет проверять состояние здоровья своих курьеров, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Эксперты рассказали, когда стоит обратиться к психологу
Согласно статистике, чаще всего к специалисту обращаются женщины в возрасте 18-30 лет и мужчины 25-40 лет.
Обновлено в 03:26
Политика
Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей
Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Музыка
Умер французский певец Дик Риверc
Обновлено в 08:40
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ
Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Россия поставит Армении первые Су-30СМ к началу 2020 года
Первые многофункциональные истребители Су-30СМ будут поставлены в Армению к началу следующего года.
Обновлено в 08:18