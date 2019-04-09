Экономика
Медведев призвал развивать систему льгот при оплате утилизации мусораРоссийская газета 09:02
Регионы должны развивать практику предоставления отдельным категориям граждан льгот при оплате утилизации мусора, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Мы, к сожалению, выглядим весьма и весьма далеко от международных стандартов, где переработка составляет от 50 до 70 процентов общего количества твердых коммунальных отходов, а у нас эта доля очень незначительная.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета 09:02
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Депутаты фракции «Справедливая Россия» обсудили с Дмитрием Медведевым совершенствование сферы переработки мусора
Государственная Дума РФ09:55
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Футбол
Ливерпуль — Порту 2:0
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба мяча английская команда забила в первом тайме усилиями Наби Кейта и Роберту Фирмину.
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Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
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Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
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Политика
Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге
Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.
Обновлено в 08:18
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
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Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.
Обновлено в 11:56
Космос
Астрономы обнаружили в двойной системе планету в 13 раз больше Юпитера
Напомним, что Юпитер является самой крупной планетой в Солнечной системе. Его масса почти в 318 раз превышает массу Земли.
Обновлено в 05:21
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Наука
«Король обезьян» нанес удар по темной материи
Среди множества детекторов, которые могли бы обнаружить такие следы вимпов — гамма-телескоп Dark Matter Particle Explorer («исследователь частиц темной материи», DAMPE), в данных которого несколько лет назад был обнаружен намек на избыток частиц с энергией в районе одного тераэлектронвольта.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Наука
Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Учёные из США выяснили, что с неизбежными возрастными изменениями мозга помогает бороться свежий чеснок.
Обновлено в 10:40
Игры
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено в 10:32
Общество
Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на Аляске
Обновлено в 17:29
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Политика
Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил в сенате, что закупка Египтом российских самолётов Су-35 приведёт к санкциям.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой
Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
Авто
Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы
Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Авто
Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок
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