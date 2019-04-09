Медведев призвал развивать систему льгот при оплате утилизации мусораРоссийская газета вчера в 09:02

Мы, к сожалению, выглядим весьма и весьма далеко от международных стандартов, где переработка составляет от 50 до 70 процентов общего количества твердых коммунальных отходов, а у нас эта доля очень незначительная.

Происшествия СК возбудил дело против судей из Литвы из-за приговора россиянам По данным следствия, в марте 2019 года указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.

Наука Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол Тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может быть наказан за критику арбитра Свое заявление Слуцкий сделал после матча его команды против лидера чемпионата Нидерландов ПСВ.

Политика Трамп заявил о пошлинах на товары ЕС на $11 млрд Президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на товары ЕС общей стоимостью $11 млрд, пока он не перестанет субсидировать Airbus.

Культура Блокада российского искусства: почему сейчас надо покупать отечественное Российские художники нуждаются в поддержке и получают ее — в том числе на аукционах.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Политика Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Здоровье Больница скорой медпомощи в Ангарске получила 5 новых машин Ангарская городская больница скорой медицинской помощи (БСМП) получила пять новых скорых, сообщили ИА «БайкалПост» 9 апреля в пресс-службе правительства Иркутской области.

Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

Политика Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Общество Путинский прорыв отменяется: Половина россиян недовольна жизнью Можно было бы сказать, что «удовлетворенность доходами» - понятие относительное, и человеку может быть мало и 150 тысяч в месяц, однако почти 50% россиян также абсолютно не удовлетворены возможностью оплаты медицинских услуг и образования (49,5% и 49,8% соответственно).

Происшествия Свидетель по делу Кокорина и Мамаева озвучил причины их драк В Пресненском суде Москвы свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Карен Григорян рассказал о причине их драки, а также о начале конфликта с чиновником Денисом Паком, пишет RT.

Политика Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Общество Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Личный секретарь Далай-ламы Тензин Талха сообщил, что состояние духовного лидера "стабильно", он проведет в больнице "два-три дня".