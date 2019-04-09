Экономика
Медведев призвал развивать систему льгот при оплате утилизации мусораРоссийская газета вчера в 09:02
Регионы должны развивать практику предоставления отдельным категориям граждан льгот при оплате утилизации мусора, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Мы, к сожалению, выглядим весьма и весьма далеко от международных стандартов, где переработка составляет от 50 до 70 процентов общего количества твердых коммунальных отходов, а у нас эта доля очень незначительная.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета вчера в 09:02
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Депутаты фракции «Справедливая Россия» обсудили с Дмитрием Медведевым совершенствование сферы переработки мусора
Государственная Дума РФвчера в 09:55
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