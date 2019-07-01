Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»РИА Новости 17:13

Через три дня откроется партийная конференция «Единой России». Будем обсуждать проблемы и острые темы. Их, как в любой политической организации, немало.

с чего всё началось

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Армия и оружие Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Энергетика В России цены на бензин после «разморозки» могут вырасти выше инфляции Эксперты компании «БКС» считают, что сильного скачка после «разморозки» не предвидится, но стоимость бензина может вырасти выше уровня инфляции.

Армия и оружие Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском «Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.

Наука Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью» Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.

Политика Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Экономика Россияне переходят на творожные десерты Основными драйверами, по мнению госпожи Дашкевич, выступает категория современной молочной продукции — йогурты, молочные и творожные десерты, коктейли, но роста недостаточно, поскольку она занимает лишь 25% рынка.

Здоровье Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить Главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина рассказала, что правильное питание, вопреки распространенному мнению, вовсе не дорогое удовольствие, однако существуют продукты, на которых экономить нельзя.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Здоровье Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа 228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Технологии Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.

Экономика Собственник поисковика Skyscanner стал совладельцем сервиса Aviakassa Партнер Data Insight Борис Овчинников называет aviakassa.com онлайн-агентством среднего размера: «Через него проходит примерно 100 000–200 000 интернет-заказов в год, тогда как Ozon.travel заявляет о 2 млн заказов в год».

Политика Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

Кино «Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.

Футбол Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду» Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.

Политика Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.

Происшествия В США десять человек погибли в результате крушения самолета Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Общество «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Происшествия На Московском проспекте тушили пожар в квартире В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 1 июля произошёл пожар в доме № 47 по Московскому проспекту.