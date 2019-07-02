Политика
Медведев призвал летом активнее реализовывать нацпроектыРоссийская газета 07:54
Во вторник председатель правительства в рамках президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсудил с регионами, как на местах идет работа по реализации мероприятий нацпроектов.
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В целом, традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее, регионы работают достаточно активно. Тем не менее, обращаю внимание всех руководителей: лето уже, идет самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 06:49
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