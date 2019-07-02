В целом, традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее, регионы работают достаточно активно. Тем не менее, обращаю внимание всех руководителей: лето уже, идет самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть.

Во вторник председатель правительства в рамках президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсудил с регионами, как на местах идет работа по реализации мероприятий нацпроектов.

Экономика Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.

Происшествия В Волгоградской области задержали трех предполагаемых конокрадов В Николаевском районе Волгоградской области полицейские задержали трех местных жителей, которые признались, что за год увели у фермера 68 лошадей общей стоимостью примерно 700 тысяч рублей.

Политика Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

Происшествия В Ростовской области утонули двое детей Как установили следователи, дети пошли купаться на водоем без разрешения родителей.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Единоборства Нурмагомедов назвал самый важный бой в карьере Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором самым важным в своей карьере.

Футбол Рейнгольд назвал уход Зе Луиша громадной потерей для «Спартака» Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды форварда Зе Луиша в португальский футбольный клуб «Порту».

Хоккей В НХЛ открылся рынок свободных агентов В Национальной хоккейной лиге 1 июля открылся рынок свободных агентов, команды смогут обмениваться и подписывать контракты с новичками.

Кино Гарри Стайлса и Энсела Элгорта рассматривают на роль Элвиса Пресли Энсел Элгорт («Щегол», «Вестсайдская история»), Гарри Стайлс («Дюнкерк»), Майлз Теллер («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Остин Батлер («Хроники Шаннары») прошли пробы на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме База Лурманна.

Политика Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.

Происшествия В Боливии зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса На территории Боливии произошла вспышка неизвестного вирусного смертельного заболевания, сообщает 2 июля Sputnik Mundo со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.

Политика Путин дал поручение на благо украинцев Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме.

Футбол Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.

Политика ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Происшествия В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.

Экономика Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.

Происшествия Из России в Грузию сбежала полковник полиции Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган проводят отпуск вместе с сыном В своем микроблоге Максим Виторган разместил видеоролик, где Ксения Собчак вместе с малышом катается на детской горке.

Политика Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Спорт Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.

Здоровье Регулярных доноров предложили освободить от ежегодного медосмотра Начальник управления организации Службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер заявила о необходимости упростить процедуру медобследования для доноров, сдающих кровь регулярно.

Шоу-бизнес Дапкунайте показала свою тренировку Актриса восхитила подписчиков идеальной формой Звезда британского, литовского и российского кино Ингеборга Дапкунайте из года в год радует своих поклонников точеной фигурой.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18 Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.