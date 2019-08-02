Экономика
Медведев призвал контролировать расход средств на развитие ДФОREGNUM 00:55
Важно следить за корректным, грамотным и эффективным использованием денежных средств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Южно-Сахалинске, сообщают РИА Новости.
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Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Названа причина распространения пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Футбол
Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛ
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Bild: «Бавария» сделала «Манчестер Сити» предложение по трансферу Сане
Мюнхенский клуб направил в Манчестер официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.
Обновлено вчера в 01:01
Теннис
Грачева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Варвара Грачева проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне (США).
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Общество
В России хотят торговать данными автовладельцев
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено вчера в 05:37
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, что в дальнейшем может привести к катастрофе.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
Напомним, в первом матче в Туле "Арсенал" проиграл со счётом 0:1. Таким образом, тульский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы.
Обновлено в 00:17
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено вчера в 15:22
Наука
В США создали «робота-таракана» для поисково-спасательных операций
Обновлено 31 июля в 22:05
Наука
Найден новый способ извлечения соли из морской воды
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:44
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье
Определены регионы с самой быстрой и самой медленной скорой помощью
В статистическом сборнике российского Минздрава за 2018 год представлены данные о том, в каких регионах скорая помощь приезжает к пациенту быстрее и медленнее всего.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01