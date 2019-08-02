Экономика

Медведев призвал контролировать расход средств на развитие ДФОREGNUM 00:55

2 фото
Важно следить за корректным, грамотным и эффективным использованием денежных средств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Южно-Сахалинске, сообщают РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медведев призвал контролировать расход средств на развитие ДФО

REGNUM00:55

Медведев оценил реализацию мер по развитию Дальнего Востока

Политика Сегоднявчера в 21:36

Медведев призвал следить за использованием средств при сдаче объектов на Дальнем Востоке

ПРАЙМвчера в 21:27

Медведева устраивает происходящее на Дальнем Востоке

Deita.ruвчера в 21:34

Медведев: темпы развития центров экономического роста на Дальнем Востоке приемлемы

ТАССвчера в 21:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Кино

Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа

Обновлено 30 июля в 23:41
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика

Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

США закупили вооружений на два триллиона долларов

Обновлено вчера в 21:06
Политика

Названа причина распространения пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 05:00
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Футбол

Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛ

Обновлено вчера в 10:58
Транспорт

В Москве до конца года появятся еще 15 участков выделенных полос

Обновлено в 00:22
Футбол

Bild: «Бавария» сделала «Манчестер Сити» предложение по трансферу Сане

Мюнхенский клуб направил в Манчестер официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.
Обновлено вчера в 01:01
Теннис

Грачева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Варвара Грачева проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне (США).
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено вчера в 14:48
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 16:26
Общество

В России хотят торговать данными автовладельцев

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
Обновлено вчера в 19:20
Общество

Названы российские регионы с наибольшим числом абортов

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено вчера в 05:37
Общество

Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых

Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, что в дальнейшем может привести к катастрофе.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

Напомним, в первом матче в Туле "Арсенал" проиграл со счётом 0:1. Таким образом, тульский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы.
Обновлено в 00:17
Технологии

Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено вчера в 15:22
Наука

В США создали «робота-таракана» для поисково-спасательных операций

Обновлено 31 июля в 22:05
Наука

Найден новый способ извлечения соли из морской воды

Обновлено вчера в 08:10
Политика

Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:44
Кино

Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД

Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье

Определены регионы с самой быстрой и самой медленной скорой помощью

В статистическом сборнике российского Минздрава за 2018 год представлены данные о том, в каких регионах скорая помощь приезжает к пациенту быстрее и медленнее всего.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное