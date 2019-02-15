Экономика
Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедностиREGNUM 03:54
По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств. Также Медведев предложил для помощи бедным слоям населения учитывать индивидуальные потребности граждан, их образование и состояние здоровья.
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Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU 05:49
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Экономика
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Происшествия
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Обновлено в 04:43
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Обновлено в 02:18