Экономика

Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедностиREGNUM 03:54

По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств. Также Медведев предложил для помощи бедным слоям населения учитывать индивидуальные потребности граждан, их образование и состояние здоровья.
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Дмитрий Медведев
Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU 05:49

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Медведев призвал пересмотреть подход к оценке уровня бедности

RT на русском06:09

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РИА Новости04:17

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URA.Ru03:57

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Московский Комсомолец03:45

Медведев призвал изменить подход к оценке бедности

ТАСС03:25

Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности

Газета.Ru05:50
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Политика

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