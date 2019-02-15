Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедностиREGNUM 03:54

Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов.

По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств. Также Медведев предложил для помощи бедным слоям населения учитывать индивидуальные потребности граждан, их образование и состояние здоровья.

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