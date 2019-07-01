Медведев призвал единороссов поддерживать журналистские расследованияРИА Новости вчера в 17:16

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.

с чего всё началось

Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов поддерживать журналистские расследования и научиться общаться с блогерами и гражданскими активистами.

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Армия и оружие Упавшую на Кипре ракету посчитали российской Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.

Технологии В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.

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Транспорт Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.

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