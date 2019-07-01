Политика
Медведев призвал единороссов поддержать журналистов-расследователейКоммерсантъ вчера в 21:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал «Единую Россиию» поддержать авторов журналистских расследований.
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с чего всё началось
«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.Известиявчера в 17:01
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Общество
В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова
Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Общество
МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев
МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Футбол
Ндомбеле меняет «Лион» на «Тоттенхэм»
В прошлом сезоне Ндомбеле забил три мяча в 49 матчах за "Лион".
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ
В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 03:00
Футбол
Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в «Динамо»
23-летний футболист пройдет в московском клубе медосмотр.
Обновлено в 01:00
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено вчера в 10:55
Технологии
Несколько сайтов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к ним
Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.
Обновлено в 01:42
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.
Обновлено вчера в 17:30
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено вчера в 15:15
Баскетбол
Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Что изменится в жизни россиян с июля 2019 года
Рассказываем вместе с Госдумой, какие важные законы и нормы вступят в силу в июле 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Молодой петербуржец попал в больницу после драки со школьником
Молодого жителя Кировского района жестоко избил школьник на четыре года младше него. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
В Ливии объявлена всеобщая мобилизация
Всеобщая мобилизация для противостояния турецким угрозам объявлена ливийским парламентом в воскресенье, 30 июля.
Обновлено вчера в 19:20
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии
Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах
Google запустил на территории России сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Иран предупредил об обреченности ОПЕК
Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Политика
Токаев выразил соболезнования в связи с паводком в Иркутской области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с паводком в Иркутской области.
Обновлено в 01:27
Транспорт
Беглов осмотрел открытую после капремонта «Академическую»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал открывшуюся после 11-месячного ремонта станцию метро «Академическая», сообщает spbdnevnik.ru.
Обновлено в 02:42