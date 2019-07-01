Медведев призвал единороссов поддержать журналистов-расследователейКоммерсантъ вчера в 21:04

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.

с чего всё началось

Общество В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.

Армия и оружие Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.

Общество МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Экономика На Украине запустили новый рынок электроэнергии Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.

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Технологии Несколько сайтов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к ним Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.

Общество В РФ изменились правила продажи молочных продуктов В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Политика Назначен новый врио начальника свердловской полиции Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.

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