Политика
Медведев призвал единороссов поддержать журналистов-расследователейКоммерсантъ вчера в 21:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал «Единую Россиию» поддержать авторов журналистских расследований.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Транспорт
Николай Валуев угодил в ДТП на «дороге смерти» в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика
В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область
Обновлено в 01:20
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ
Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Политика
Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»
Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-ой Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях
В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Общество
Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов
Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки для разгона противников законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, сообщает телерадиостанция RTHK.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Площадь лесных пожаров в России увеличилась до 40 тысяч гектаров
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Культура
Умер известный татарский драматург Аманулла
В воскресенье, 30 июня, в Казани на 60-м году жизни скончался драматург Амир Камалиев, работавший под творческим псевдонимом Аманулла.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака
Ученые из Норвегии доказали, что наличие у человека рассеянного склероза повышает риск развития гематологического рака.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Обновлено вчера в 12:10
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
В России вступили в силу новые правила долевого строительства
Схема рассчитана на противодействие мошенничеству при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса
Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
ЖКХ
В Красноярске из-за ливня затопило улицы
Дождь и грозы ожидаются и сегодня В Красноярске сильный ливень затопил несколько улиц.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51